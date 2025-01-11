GÜNCELLEME - Bursa'da tekel bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekel bayisi çalışanını silahla tehdit ederek bir miktar sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alıp kaçtığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Görükle Mahallesi'ndeki tekel bayisine giren 2 şüpheliden biri, çalışan Ali Hakan H'ye silah çekip kasadaki parayı vermesini istedi.

Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken diğer şüpheli bir miktar sigara ve içki şişesi alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki 50 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.C.A. ve M.F. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerince Görükle Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.