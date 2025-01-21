Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda, kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koydukları iddiasıyla yeniden gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda, kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koydukları iddiasıyla yeniden gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerinin şiddet ve cebir kullanılarak kiracılardan istendiği ve çetenin örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan örgütün elebaşı N.T. ile oğlu E.T. ile diğer 2 zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden E.T. tutuklanırken diğer şüpheler hakkında ev hapsi kararı verildi.

        - Olay

        Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da 25 Eylül'de, 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirilmişti.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, haklarında adli kontrol kararı verilen 9 kişi dahil 19 kişi ise serbest bırakılmış, tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti gibi suçları örgütlü olarak işledikleri belirtilen "İnegöl Terkinler Çetesi" çökertilmiş ve suç örgütü elebaşının yakalandığı operasyonda, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konulmuş ve kayyum atanmıştı.

        Yargılama sürecinin devamında N.T. ile oğlu E.T. ve diğer 2 şüpheli, 17 Aralık'ta serbest bırakılmış, kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koydukları iddiasıyla dün tekrar gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede (2)
        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede (2)
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı
        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alınd...
        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alınd...
        Bursa'ya 2060 yılına kadar içme suyu sağlayacak Çınarcık barajında çalışmal...
        Bursa'ya 2060 yılına kadar içme suyu sağlayacak Çınarcık barajında çalışmal...
        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede
        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede
        Osmanlı payitahtı Bursa'nın manevi mekanlarına yayalaşma projesiyle daha ço...
        Osmanlı payitahtı Bursa'nın manevi mekanlarına yayalaşma projesiyle daha ço...