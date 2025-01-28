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        GÜNCELLEME - Bursa'da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:06
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        GÜNCELLEME - Bursa'da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan zanlı yakalandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, T.S. (34), otomobille geldiği Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Aynur A. (23) ve kız kardeşi Nuray A'yı (16) bir ikametten çıktıkları sırada fark ederek bir süre kovaladı.

        Şüphelinin ruhsatsız pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Aynur A. ve kardeşi Nuray A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kız kardeşler Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının otomobiliyle geçtikten bir süre sonra kız kardeşlerin koşarak kaçmaya çalıştıkları ve T.S'nin arkalarından ateş ettiği anlar yer aldı.

        Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.S'yi yakaladı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen T.S'nin ilk ifadesinde, birkaç yıl önce kız arkadaşından ayrıldığını, sabah saatlerinde o yol üzerinden otomobille geçerken gördüğünü ve kıskançlık nedeniyle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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