Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yapımı tamamlanan Yeşildere Barajı 38 bin 885 dekar araziyi sulayacak

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Yeşildere Barajı ile 38 bin 885 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yapımı tamamlanan Yeşildere Barajı 38 bin 885 dekar araziyi sulayacak
        ABONE OL

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Yeşildere Barajı ile 38 bin 885 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

        Uygun iklim koşulları ve alüvyonlu toprak yapısıyla yıl boyunca birçok farklı ürünün yetiştirilmesine olanak sağlayan, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Karacabey Ovası'nda sulanabilir arazilerin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor.

        Karacabey Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması amacıyla yapımı tamamlanan Yeşildere Barajı, su tutmaya başladı.

        Proje kapsamında 125 kilometrelik boru döşenerek Karacabey Ovası'ndaki 38 bin 885 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

        DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, AA muhabirine, Yeşildere Barajı'nın kırsal Yeşildere Mahallesi sınırları içinde yer aldığını söyledi.

        Barajın ön yüzünün beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edildiğini belirten Gündüz, 67 metre yükseklikteki yapının 787 bin metreküp dolgu hacmine sahip olduğunu ifade etti.

        Gündüz, inşaatına 2015'te başlanan barajın tamamlandığını ve su tutmaya başladığını aktararak, şöyle devam etti:

        "Baraj, 16 milyon metreküp su tutacak. Özellikle Yeşildere, Danişment, Dağkadı, Mahbubeler, Emre ve Yenice olmak üzere 8 yerleşim birimine tarımsal sulama suyu verilecektir. Modern bir sulama şebekesi inşa edilecek. Bu şebeke yaklaşık 125 kilometre boru döşemesinden ibarettir. Şu an bu döşemenin 55 kilometresi tamamlanmış vaziyette."

        Sulama projesiyle ekonomiye yıllık 384 milyon lira katkı sağlanacağını vurgulayan Gündüz, "Projeyle ürün yelpazesi değişecek, sulu tarıma kavuşacak. Sulu tarımla dekar başına 9 bin 750 lira gelir elde edilecek. Güney Marmara'da yer alan bu barajla tarım ürünlerinin çeşitliliği ve ekonomik potansiyel artacak. Milli gelir daha fazla artmış olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü

        Benzer Haberler

        3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davasında 25 yıl hapse çarptırılan sanık, o...
        3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davasında 25 yıl hapse çarptırılan sanık, o...
        Fiziksel engelini koşarak aştı, 13 yılda 21 birincilik kazandı
        Fiziksel engelini koşarak aştı, 13 yılda 21 birincilik kazandı
        Yeşil reçeteye tabi 600 bin adet hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yeşil reçeteye tabi 600 bin adet hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bursa'da restoran yangında kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da restoran yangında kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da "Solistler Geçidi" konseri verildi
        Bursa'da "Solistler Geçidi" konseri verildi
        Yavru köpeği, 'sahiplenin' notuyla sokağa terk ettiler
        Yavru köpeği, 'sahiplenin' notuyla sokağa terk ettiler