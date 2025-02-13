Karla kaplı Suuçtu Şelalesi'nin çevresi dronla görüntülendi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktası olan Suuçtu Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktası olan Suuçtu Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, ilçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Granit metamorfik kayalar üzerinden 38 metre yükseklikten akan şelale, çevresindeki güzelliklerle beraber sesi ve görüntüsüyle misafirlerine manzaralar sunuyor.
Kar örtüsünün arasından süzülen Suuçtu Şelalesi ve çevresi dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.