Karla kaplı Suuçtu Şelalesi'nin çevresi dronla görüntülendi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktası olan Suuçtu Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

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