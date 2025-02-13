AK Parti'li Bayrak'tan Mudanya Stadı'nın yenilenmesine ilişkin açıklama

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya İlçe Stadı'nın yenilenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bayrak, yaptığı açıklamada, Mudanya'daki spor kulüplerinin ve gençlerin kendi statlarını kullanamamasının sporun içinden gelen biri olarak kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Mudanya İlçe Stadı'nı modern hale getirmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtn Bayrak, şunları bildirdi:

"Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, stadın hem statik hem de mimari açıdan günümüz koşullarına uygun olmadığı için tribün ve dayanma yapılarının yıkılması kararı alındı. Yeni projede sentetik zemin, tribün ve tartan pistle modern bir stadyum inşa edilecek. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi ve Mudanya'nın spor adına yeniden kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan AK Parti İl Başkanımız Davut Gürkan'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum."