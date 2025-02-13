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        Bursa'da hırsızlık zanlısının bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekel bayisinden içki çaldıktan sonra kaçarken iş yeri sahibinin oğlunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:48
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        Bursa'da hırsızlık zanlısının bıçakladığı kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekel bayisinden içki çaldıktan sonra kaçarken iş yeri sahibinin oğlunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

        İddiaya göre, Hacivat Mahallesi'nde gece saatlerinde tekel bayisine giren Ömer C, içki alıp montun içine saklayarak kaçmaya çalıştı.

        İşletme sahibi Nurettin Sülün ile oğlu Serdar Sülün (35), şüpheliyi fark ederek peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Ömer C, yanındaki bıçakla Serdar Sülün'ü bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

        Serdar Sülün'ün yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sülün'ün cesedi, olay yerindeki işlemlerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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