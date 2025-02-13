Bursa'da hırsızlık zanlısının bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

İşletme sahibi Nurettin Sülün ile oğlu Serdar Sülün (35), şüpheliyi fark ederek peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Ömer C, yanındaki bıçakla Serdar Sülün'ü bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

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