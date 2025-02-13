Mudanya'da çevre ve halk sağlığı için eğitim protokolü imzalandı

Mudanya Kent Konseyince, "Çocuklar ve Gençler İçin Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Toplum" sloganıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında temizlik, çevre ve halk sağlığı konularında farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan protokol imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki imza törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Molasalih, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, Eğitim ve Projelerden Sorumlu Yürütme Üyesi Nuran Piliçer ile Mudanya Belediyesi temsilcisi katıldı.

Kent Konseyi, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mudanya Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, çevre temizliği ve halk sağlığına duyarlı davranış geliştirilmesini desteklemek amacıyla bir dizi eğitim programı düzenlenecek.

Protokol ile başlayan proje, Mudanya Kent Konseyi Eğitim, Projeler, Kültür Sanat, Sağlık Çalışma Grupları ve Mudanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tarafından yürütülecek.

Program dahilinde atölyeler, spor ve oyun aktiviteleri ve sınıf-salon-bahçe-masa etkinlikleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler, masallar, felsefe ve zeka oyunları, geri dönüşüm çalışmaları gibi etkinliklerle eğitime dahil edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ve eğitim programlarına uygun yürütülecek eğitimin ilk etabı, 17 Nisan'da sona erecek.

Proje çalışması sonunda, ölçme ve değerlendirme sonuç raporu Milli Eğitim Bakanlığına öneri olarak sunulacak.