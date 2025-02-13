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        Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram edildi

        Berat Kandilinde Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya'daki vakıf camilerinde vatandaşlara, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep ve kandil simidi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:01 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:01
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        Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram edildi
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        Berat Kandilinde Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya'daki vakıf camilerinde vatandaşlara, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep ve kandil simidi ikram edildi.

        Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Gecesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde vakıf camilerinde vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü de Bursa'da Emir Sultan Camisi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Çelebi Sultan Mehmed Camisi, Sakarya'da Orhan Camisi ve Yalova'da Rüstem Paşa Camisinde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram etti, vatandaşların kandillerini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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