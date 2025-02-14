BBDSO'dan "Sevgililer Günü" konseri

Gecenin sonunda Ece Göksu ve Jazz Quartet, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla verilen konseri şef Tolga Taviş yönetti.

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