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        BBDSO'dan "Sevgililer Günü" konseri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" konserinde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:24
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        BBDSO'dan "Sevgililer Günü" konseri
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" konserinde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla verilen konseri şef Tolga Taviş yönetti.

        Solistin Jazz eserlerinden oluşan repertuvarı BBDSO eşliğinde seslendirdiği konserde vokalist Ece Göksu aşk ve sevgi temalarını sahneye taşıdı.

        Gecenin sonunda Ece Göksu ve Jazz Quartet, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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