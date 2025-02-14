Bursa'daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde radar denetimi gerçekleştirdi.
Polis, hız sınırını aşan 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı. Denetimlerde, sürücülere hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.â
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.