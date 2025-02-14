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        Gelibolu'da zabıta gramaj denetimi yaptı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde zabıta tarafından gramaj denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:51
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        Gelibolu'da zabıta gramaj denetimi yaptı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde zabıta tarafından gramaj denetimi gerçekleştirildi.

        Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller başta olmak üzere çeşitli ürünlerin gramajlarını inceledi.

        Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıları yaparken, belirlenen sınırların dışında üretim yapanlar hakkında yasal işlem başlattı.

        Galeri
        Galeri

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