Gelibolu'da zabıta gramaj denetimi yaptı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde zabıta tarafından gramaj denetimi gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde zabıta tarafından gramaj denetimi gerçekleştirildi.
Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller başta olmak üzere çeşitli ürünlerin gramajlarını inceledi.
Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıları yaparken, belirlenen sınırların dışında üretim yapanlar hakkında yasal işlem başlattı.
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