Beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri Bursa'daki hastaya nakledildi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 28 Ocak'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alınan Durgut'un beyin ölümü gerçekleşti.

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