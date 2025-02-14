Beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri Bursa'daki hastaya nakledildi
Çanakkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 78 yaşındaki Mehmet Durgut'un bağışlanan karaciğeri, Bursa'daki hastaya nakledildi.
Çanakkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 78 yaşındaki Mehmet Durgut'un bağışlanan karaciğeri, Bursa'daki hastaya nakledildi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 28 Ocak'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alınan Durgut'un beyin ölümü gerçekleşti.
Hastane yetkilileri, Durgut'un ailesi ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi.
Ailenin onay vermesiyle Durgut'un karaciğeri Bursa Şehir Hastanesindeki hastaya nakledildi.
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