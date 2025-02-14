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        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri Bursa'daki hastaya nakledildi

        Çanakkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 78 yaşındaki Mehmet Durgut'un bağışlanan karaciğeri, Bursa'daki hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:15
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        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri Bursa'daki hastaya nakledildi
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        Çanakkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 78 yaşındaki Mehmet Durgut'un bağışlanan karaciğeri, Bursa'daki hastaya nakledildi.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 28 Ocak'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alınan Durgut'un beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastane yetkilileri, Durgut'un ailesi ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi.

        Ailenin onay vermesiyle Durgut'un karaciğeri Bursa Şehir Hastanesindeki hastaya nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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