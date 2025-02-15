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        Bursa'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:25
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        Bursa'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Altınova Mahallesi'ndeki bir kahvehanede el yapımı içki imal edildiği yönünde ihbar aldı.

        İş yerine yapılan operasyonda 39 litre sahte içki, 19 litre etil alkol ve 1,8 kilogram içki yapım kiti ele geçirildi.

        Sahte içki ve yapımında kullanılan malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

        İçki ürettiği iddiasıyla yakalanan M.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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