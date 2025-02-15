Bursa'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı

Sahte içki ve yapımında kullanılan malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

İş yerine yapılan operasyonda 39 litre sahte içki, 19 litre etil alkol ve 1,8 kilogram içki yapım kiti ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Altınova Mahallesi'ndeki bir kahvehanede el yapımı içki imal edildiği yönünde ihbar aldı.

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