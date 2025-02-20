SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa&#39;nın İnegöl ilçesinde yaşayan neyzen Ali İhsan Güzel, halk eğitimi merkezindeki atölyesinde hem ney üretiyor hem de gönüllü eğitmenlik yapıyor.Lise öğrenimi sırasında 2009 yılında babasının isteği üzerine ney üflemeyi öğrenen 31 yaşındaki neyzen Güzel, daha sonra Bursa&#39;da ney yapım ustası Selahattin Güzel&#39;in atölyesinde çıraklığa başladı.İcra ve yapım kısmında da kendisini geliştiren Güzel, 2014&#39;te İnegöl Halk Eğitimi Merkezi&#39;nde kendi atölyesini kurdu.Açtığı kurslarla yıllık 50 kişiye ücretsiz ney yapımı ve üfleme eğitimi veren Güzel, Antalya ve Hatay&#39;dan getirdiği kamışlarla üretimini yaptığı neyleri ise yurt içi ile Almanya ve Somali&#39;ye de gönderiyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı Ney Yapım ve İcra Sanatçısı Ali İhsan Güzel, AA muhabirine, neyi tanıtma ve herkesin ulaşabileceği seviyeye getirme hedefiyle 2014&#39;te İnegöl Halk Eğitimi Merkezi&#39;nde tam donanımlı bir atölye kurduklarını söyledi.Açtığı kurslara ilginin yoğun olduğunu belirten Güzel, her yıl ortalama 50 kişiyi neyzen ya da ney yapım ustası olarak yetiştirdiğini anlattı.Güzel, Türkiye&#39;nin diğer illerindeki halk eğitimi merkezleri, üniversiteler ve konservatuvarlar için de ney ürettiğini, yetiştirdiği birçok öğrencinin de artık öğretici konumunda dersler verdiğini kaydetti.- Afrika, Avrupa ve Asya&#39;da ney kültürünü yaymayı hedefliyorAtölyede eğitimlerin ücretsiz verildiğini dile getiren Güzel, &quot;Birinci sınıftan başlatıyoruz, notaları öğretiyoruz, makam dersi veriyoruz. Yani müzik adına konservatuvarda bir kişinin ihtiyacı olabileceği her şeyi burada elimizden geldiğince öğretmeye çalışıyoruz. Ekstra olarak da el yeteneğine güvenen, merak edenleri de atölyeye alıyoruz. Atölyede ilk başlarda ufak ufak bize yardımcı olmaya başlıyorlar. Kamışları temizlemekten, yaş kamışları ayırt etmekten başlıyorlar.&quot; diye konuştu.Güzel, kendisini ney yapımında ve icrasında geliştiren öğrencilerinin ise zamanla kendi atölyelerini açtığına işaret ederek, daha çok kişiye ulaşıp Afrika, Avrupa ve Asya&#39;da ney kültürünü yaymayı hedeflediğini kaydetti.Yetiştirdiği öğrencilerden birinin Somali&#39;de bir üniversitede çalıştığını ve orada ney kursu açtığını aktaran Güzel, şöyle konuştu:&quot;Öğrencimle görüşüyoruz. &#39;Artık çok talep oldu, yetişemiyorum.&#39; dedi. Geçen hafta birçok ney yaptık, gönderdik. Şimdi artık oradaki öğrencilere kendisi öğretiyor. Yine burada öğrenen bir öğrencimiz birkaç ay önce Almanya&#39;ya gitti. Gider gitmez ders talebinde bulunulmuş. Almanya&#39;da bir belediyeden kurs talebi gelmiş. Türkiye içerisinde de aynı şekilde Kırklareli, Niğde, Antalya, İstanbul, İzmir gibi birçok yere sürekli hem ney gönderiyoruz, hem orada ney yapmaya çalışanlara teknik destek veriyoruz. Her türlü yardımda bulunmaya çalışıyoruz.&quot;Güzel, ney yapımının inceliklerini ve kullandığı malzemeleri de anlatarak, el emeği ürünleri daha çok tanıtmak için gayret gösterdiğini sözlerine ekledi.