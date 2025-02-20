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        GÜNCELLEME - Bursa'da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:30
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        GÜNCELLEME - Bursa'da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        - "Ekiplerimiz yoğun müdahale durumunda"

        Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 100'ün üzerinde personelin 53 araçla 2 saat önce başlayan yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Öncelikle yangının çevredeki iş yerlerine sirayet etmesinin engellendiğini aktaran Esen, "Şu anda o risk, bertaraf edildi. Bir yandan içerideki malzemenin soğutularak dışarı çıkarılması ve yangının da söndürülmesi çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun müdahale durumunda. Bu dakikalardan itibaren söndürülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Esen, işletmenin 3 dükkanın birleştirilmesiyle depo ve satış yeri olarak kullandığını belirterek, yangının sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi.

        - "Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok"

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım Belediyesi ekiplerinin de yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini anlattı.

        Ekiplerin yoğun müdahalede bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Tamamen kontrol altına alınması, zannediyorum 1-2 saat içerisinde tamamlanmış olacak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok, çok şükür. Madeni yağ deposu olduğu için yangın, bir müddet sürecek. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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