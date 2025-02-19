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        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:43
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        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugün 07.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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