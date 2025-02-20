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        Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

        Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:26
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        Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

        Gümüşkaya'nın cenazesi, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Emir Sultan Camisi bahçesine getirildi. Burada, sanatçının çocukları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

        Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, Emir Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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