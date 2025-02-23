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        AK Parti İl Başkanı Gürkan kentteki sağlık yatırımlarını değerlendirdi

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kentte yapımı devam eden hastane inşaatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:45
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        AK Parti İl Başkanı Gürkan kentteki sağlık yatırımlarını değerlendirdi
        ABONE OL

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kentte yapımı devam eden hastane inşaatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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