Bursa'da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Bursa'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kaçak ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kaçak ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, S.B'nin sahte içki imal edip sattığı ihbarı üzerine Soğanlı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, çok sayıda şişede kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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