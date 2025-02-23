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        Bursa'da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi

        Bursa'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kaçak ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:27
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        Bursa'da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi
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        Bursa'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kaçak ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, S.B'nin sahte içki imal edip sattığı ihbarı üzerine Soğanlı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, çok sayıda şişede kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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