Bursa'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Arabayatağı Mahallesi Şirin Sokak'taki bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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