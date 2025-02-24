Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 APC 327 plakalı motosiklet, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre savruldu.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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