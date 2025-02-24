150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Olağan Mali Genel Kurulu'nu Yörükali Zeytin Tesisleri'nde bulunan düğün salonunda gerçekleştirdi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da katıldığı genel kurulda, bini aşkın davetli ve üretici kooperatif ortağı yer aldı. Kongrede, çeşitli kararlar alındı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, zeytin ağaçlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Terzi, Mudanya Zeytin Kooperatifi tarafından ilçeye kazandırılmak istenen Tarım Meslek Lisesi ve Zeytin Araştırma Geliştirme Laboratuvarı projeleri konusunda her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da Marmarabirlik markasına zarar verecek söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Dalgıç, tanıtımı yapılan Zeytin ve Zeytinyağı Uygulamalı Tarım Lisesi ve Kampüsü Projesinden büyük heyecan duyduğunu ve projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Kooperatif başkanı Cüneyt Soylu ise, 2024-2025 iş yılı zeytin alım kampanyası sürecinde 13 bin 500 ton zeytin alındığını ve toplam 735 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. Ayrıca, Mudanya'da bir zeytinyağı tesisi ve Türkiye’de ilk defa zeytincilik alanında bir eğitim kampüsü kurulmasının planlandığını duyurdu.

Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız, Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi olarak Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını ve Zeytin ve Zeytinyağı Uygulamalı Tarım Lisesi Projesine başladıklarını müjdeledi. Ayrıca, Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nin okulun yanında bir zeytinyağı tesisi ve Ar-Ge laboratuvarı kuracağını bildirdi.

Genel kurulda, Marmarabirlik Sosyal Tesisleri'nin ruhsat alınarak hizmete açıldığı duyuruldu. Düğün salonu ruhsatı alınarak ortaklara kiralanmaya başlanacağı belirtildi.

Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş, kooperatifin ticari hareket kabiliyetini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Kooperatifi tarafından yapılması planlanan zeytinyağı fabrikası için bir şirket kurulması veya mevcut bir şirkete ortak olunması kararı oy birliğiyle kabul edildi.