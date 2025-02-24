Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Zeki C, yönetimindeki 16 NNT 89 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak ile Dürüst Sokak kesişiminde Bilgin T, idaresindeki 16 KFR 19 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçta bulunan yolcular Emirhan Ç. (20) ve Sibel Ç. (24) yaralandı.

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