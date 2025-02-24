Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K, S.A, T.G. ve O.G. tutuklandı, M.P. ile H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlerde yapılan aramalarda, yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

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