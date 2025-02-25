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        İnegöl Belediyesi yurt dışından 2 üniversiteyle "İyi niyet protokolü" imzaladı

        İnegöl Belediyesi Ukrayna ve Polonya'dan 2 ayrı üniversite ile "İyi niyet protokolü" imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:13
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        İnegöl Belediyesi yurt dışından 2 üniversiteyle "İyi niyet protokolü" imzaladı
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        İnegöl Belediyesi Ukrayna ve Polonya'dan 2 ayrı üniversite ile "İyi niyet protokolü" imzaladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da bulunan Ternopil Volodymyr Hnatiuk Ulusal Pedagoji Üniversitesi ve Polonya'da faaliyet gösteren Rzeszow Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mariana Sokol, İnegöl ziyareti sırasında 2 üniversite adına İnegöl Belediyesiyle iş birliği protokolüne imza attı.

        İmzalanan protokol kapsamında İnegöl Belediyesi ile söz konusu üniversiteler arasında karşılıklı iş birliği hayata geçirilecek.

        İnegöl Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, protokolün hayırlı olmasını diledi.

        Prof. Dr. Mariana Sokol da İnegöl Belediyesiyle geçen yıl başlattıkları iş birliğinin devamı niteliğinde olan bu anlaşmayla çok daha faydalı projelere imza atmayı umduklarını belirterek, "Globalleşen bir dünyadayız ve bunun bir parçası olmak hepimizin görevi. Başkanımıza da katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini iş birliğini güçlendirmek için Polonya’ya da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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