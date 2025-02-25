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        Bursa'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:59
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        Bursa'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İş yerinde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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