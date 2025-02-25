Bursa'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İş yerinde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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