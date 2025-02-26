Bursa'da, bestekar Cinuçen Tanrıkorur'u anma konseri düzenlendi
Bursa'da, ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur'u anma konseri gerçekleştirildi.
Bursa'da, ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur'u anma konseri gerçekleştirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cinuçen Tanrıkorur vefatının 25'inci yılında anma" konserini şef Salih Berkmen yönetti.
Gecede sahne alan Kemal Alevli, Ayşe Balkan, Serkan Gencer, Meriç Ertan ve Ayşe Gül Yüzgeç Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi.
Farklı yaş grubundaki müzikseverler, söylenen eserlere zaman zaman alkışlarla tempo tuttu.
Konser sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan solistler, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.
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