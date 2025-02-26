Bursa'da, bestekar Cinuçen Tanrıkorur'u anma konseri düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cinuçen Tanrıkorur vefatının 25'inci yılında anma" konserini şef Salih Berkmen yönetti.

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