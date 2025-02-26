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        Bursa'da fırında çıkan yangın söndürüldü

        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:57
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        Bursa'da fırında çıkan yangın söndürüldü
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        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'ta faaliyet gösteren ekmek fırının baca kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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