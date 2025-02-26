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        Bursa'da muhtarı tabancayla yaralayan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı mahalle muhtarını tabancayla yaralayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:42
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        Bursa'da muhtarı tabancayla yaralayan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı mahalle muhtarını tabancayla yaralayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Volkan Sağlıca, müşteki Ruhhan Görgün ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada sanık Sağlıca, önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini istedi.

        Müşteki Ruhhan Görgün ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 22 Temmuz 2022'de Volkan Sağlıca (45), daha önce davalık olduğu Namazgah Mahallesi Muhtarı Ruhhan Görgün (67) ile görüşmek üzere muhtarlığa gitmişti. Muhtarlık önünde Görgün ile karşılaşan Sağlıca, davayla ilgili şikayetini geri çekmesini istemişti.

        Sağlıca, isteğinin reddedilmesi üzerine tabancayla Görgün'ü bacakları ve kolundan yaralamıştı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Sağlıca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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