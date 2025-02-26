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        Ramazanın vazgeçilmezi "Karagöz ile Hacivat" yeni oyunlarla izleyiciyle buluşacak

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Karagöz gölge oyunu, Bursa'da ramazan boyunca vatandaşlarla buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:08
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        Ramazanın vazgeçilmezi "Karagöz ile Hacivat" yeni oyunlarla izleyiciyle buluşacak
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        BÜŞRA NUR YILMAZ - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Karagöz gölge oyunu, Bursa'da ramazan boyunca vatandaşlarla buluşacak.

        Karagöz ve Hacivat oynatıcısı (hayali) Nevzat Çiftçi tarafından geleneksellikten uzaklaşmadan farklı tekniklerle buluşturulan oyunlar, ramazan ayında geçmişte olduğu gibi hem çocuklar hem de yetişkinler için perdeye taşınacak.

        İftar sonrasında salonların yanı sıra açık havada da yapılacak gösterilerde, Karagöz ile Hacivat arasındaki nükteli konuşmalar, dinleyenleri hem güldürüp hem düşündürecek.

        - Oyunların orijinali bozulmadan farklı teknikler kullanılacak

        Hayali Nevzat Çiftçi, AA muhabirine, ramazan ayında çocuk, yetişkin herkesin sevinçle Karagöz ile Hacivat'ı beklediğini anlattı.

        Bu yüzden hem küçüklere hem büyüklere hitap eden iki yeni oyun hazırladıklarını belirten Çiftçi, "Karagöz, aslında yakaladığı zaman herkesi aynı oyunda birleştiriyor ve o oyunu küçükler de büyükler de aynı hazzı alarak izliyor." diye konuştu.

        Bu yılki oyunlarda orijinal yapıyı bozmadan, kar-ı kadim (eskiden yazılmış klasik karagöz oyunları) yapı içinde farklı bir teknik kullanacaklarını aktaran Çiftçi, "Oyuna kattığımız kuklayla boyutu perdeden dışarıya çıkararak, yeni bir oyun hazırladık, 'Karagöz Yarışıyor' diye. Karagöz, biraz da kendisiyle, tekniğiyle yarışacak. Canlı müzikle farklı bir oyun hazırladık. Ramazanın ilerleyen günlerinde sunacağız." ifadelerini kullandı.

        Repertuvarında birçok oyun olduğunu ifade eden Çiftçi, "Karagöz'ün Gelin Olması", "Karagöz'ün Büyük Evlenme Oyunu", "Karagöz'ün Hekimlik Oyunu" gibi pek çok oyunu perdeden seyirciyle buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

        - "Karagöz ve Hacivat yepyeni oyunlarıyla ramazana hazır"

        Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARAKUM) Müdürü Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı da Karagöz ve Hacivat ile perdedeki ekibin sadece ramazan ayında değil, yılın her günü gösteriye hazır olduğunu söyledi.

        Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli unsurlarından birinin Karagöz perdesi olduğunu aktaran Öztahtalı, "Bu ramazanda hem Bursalılar hem Bursa dışından ziyaretçiler için çok güzel hazırlıklar yaptık. Karagöz ve Hacivat yepyeni oyunlarıyla ramazana hazır." diye konuştu.

        Öztahtalı, Karagöz'e sadece ramazan ayında değil her gün ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Karagöz, bütün Türk dünyasında Anadolu'nun sağduyusunu, bakışını insanlara yansıtan bir marka. UNESCO'nun da İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne aldığı gelecek kuşaklara aktarmamız gereken çok önemli bir miras. Biz de KARAKUM olarak hem gelecek nesillere yeni hayaliler yetiştirmek hem de Karagöz'e ilgi çekebilmek için faaliyetlerimizi son hızla sürdürüyoruz."

        İbrahim Öztahtalı, ramazan ayında Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu ile sunulacak canlı müzikli Karagöz gösterisine herkesi davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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