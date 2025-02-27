Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü

Atatürk Parkı'nda toplanan grup, Çalı, Yaylacık, Tahtalı, Kayapa üzerinden Güngören köyüne ulaştı. Rehber Harun Bayram, öncü Sabiha Akın ve artçı Ahmet Özgen yönlendirmesiyle başlayan yürüyüş, karlı olan 11 kilometrelik orta zorluktaki parkurda yapıldı.

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