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        Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü

        Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu, 20 kişilik katılımcı ekibiyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:46
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        Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü
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        Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu, 20 kişilik katılımcı ekibiyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Atatürk Parkı'nda toplanan grup, Çalı, Yaylacık, Tahtalı, Kayapa üzerinden Güngören köyüne ulaştı. Rehber Harun Bayram, öncü Sabiha Akın ve artçı Ahmet Özgen yönlendirmesiyle başlayan yürüyüş, karlı olan 11 kilometrelik orta zorluktaki parkurda yapıldı.

        Grup, saatler süren yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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