Gelibolulu öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği

–Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Hakimiyeti Milliye Ortaokulu öğrencileri harçlıklarıyla aldıkları mamaları hayvan barınağındaki hayvanlara bağışladı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hatice Şakar liderliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğrenciler Gelibolu Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Öğrenciler barınağı gezerek burada veteriner hekim tarafından bilgilendirildi.

Öğrenciler, getirdikleri mamalarla hayvanları besleyerek kalan mamaları yetkililere teslim etti.

Okul Müdürü Bülent Vural Savaş, etkinliğin sağlanmasında hayvan sevgisini pekiştirmek ve barınakların desteklenmesini genel olarak oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, “Öğrencilerimiz bu ziyaretle hem hayvanları ihtiyaçlarını öğrenmek için görme fırsatı buldu hem de toplumsal olmak adına önemli bir adım attı.” dedi.