Osmanlı payitahtı Bursa'nın simgelerinden Ulu Cami ramazana gül suyuyla hazırlanıyor

MUSTAFA BİKEÇ - Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında 20 kubbeli olarak yaptırılan, Türkiye'nin ve İslam dünyasının önemli eserleri arasında yer alan 6 asırlık Bursa Ulu Cami, gül suyuyla temizlenerek ramazana hazırlanıyor.

Tarih boyunca Bursa'nın çok sayıda manevi isminin imamlık ve müezzinlik yaptığı Ulu Cami, Evliya Çelebi tarafından "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur" ifadesiyle anlatılıyor.

Mısır'ın fethiyle elde edilen kutsal emanetlerle İstanbul'a getirildikten sonra Yavuz Sultan Selim tarafından Ulu Cami'ye hediye edilen 500 yıllık Kabe kapı örtüsünün de sergilendiği cami içinde üstü açık bir kubbenin altında bulunan şadırvan, burayı diğer camilerden ayıran en büyük özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği Ulu Cami, ramazan aylarında daha çok ilgi görüyor. Bursa'nın simgeleri arasında bulunan tarihi cami, ramazana kısa süre kala gül suyuyla yıkanıyor.

Caminin, levhaları, halıları, minberi, kubbesi, ses sistemleri, ışıklandırmasının da bakımları yapılıyor.

- "Sürekli gül suyu ve koku giderici kullanılıyor"

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, AA muhabirine, Ulu Cami'nin kentin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

Ulu camide haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık olmak üzere bakım ve onarım çalışmalarının olduğunu bunun yanında ramazan ayına özel çalışmaların yapıldığını ifade eden Şanlı, "Ulu Cami'de ramazan hazırlıkları başladı. Zaten Ulu Cami mekan itibariyle aşırı derecede yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olduğundan dolayı burada sürekli bakım ve onarımla ilgili çalışmalar olur." dedi.

Şanlı, ramazan öncesi camideki hazırlıklara değinerek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının gölgesinin üzerimize düşmesiyle Ulu Cami'de büyük bir hazırlık var. Ramazanı karşılama hazırlığı var. Bu hazırlıklar içinde camideki bütün elektrik aksamı, ses düzeninin gözden geçirilmesi, minarelerin ışıklandırılması, sesin rantabl hale getirilmesi hususunda çalışmalar var. Halılarımız her ramazana girerken yıkanır. Tertemiz bir şekilde Müslümanların hizmetine sunulur. Bursa Ulu Cami ramazan aylarında saat 24'e kadar açık. İnsanımız burada ibadetini yapıp Kur'an-ı Kerim okur. Bunun için yeteri kadar Kur'an-ı Kerim, yeteri kadar rahle koymak suretiyle hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz."