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        Osmanlı payitahtı Bursa'nın simgelerinden Ulu Cami ramazana gül suyuyla hazırlanıyor

        MUSTAFA BİKEÇ - Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında 20 kubbeli olarak yaptırılan, Türkiye'nin ve İslam dünyasının önemli eserleri arasında yer alan 6 asırlık Bursa Ulu Cami, gül suyuyla temizlenerek ramazana hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:04
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        Osmanlı payitahtı Bursa'nın simgelerinden Ulu Cami ramazana gül suyuyla hazırlanıyor
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        MUSTAFA BİKEÇ - Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında 20 kubbeli olarak yaptırılan, Türkiye'nin ve İslam dünyasının önemli eserleri arasında yer alan 6 asırlık Bursa Ulu Cami, gül suyuyla temizlenerek ramazana hazırlanıyor.

        Tarih boyunca Bursa'nın çok sayıda manevi isminin imamlık ve müezzinlik yaptığı Ulu Cami, Evliya Çelebi tarafından "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur" ifadesiyle anlatılıyor.

        Mısır'ın fethiyle elde edilen kutsal emanetlerle İstanbul'a getirildikten sonra Yavuz Sultan Selim tarafından Ulu Cami'ye hediye edilen 500 yıllık Kabe kapı örtüsünün de sergilendiği cami içinde üstü açık bir kubbenin altında bulunan şadırvan, burayı diğer camilerden ayıran en büyük özelliklerinden biri olarak biliniyor.

        Yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği Ulu Cami, ramazan aylarında daha çok ilgi görüyor. Bursa'nın simgeleri arasında bulunan tarihi cami, ramazana kısa süre kala gül suyuyla yıkanıyor.

        Caminin, levhaları, halıları, minberi, kubbesi, ses sistemleri, ışıklandırmasının da bakımları yapılıyor.

        - "Sürekli gül suyu ve koku giderici kullanılıyor"

        Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, AA muhabirine, Ulu Cami'nin kentin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

        Ulu camide haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık olmak üzere bakım ve onarım çalışmalarının olduğunu bunun yanında ramazan ayına özel çalışmaların yapıldığını ifade eden Şanlı, "Ulu Cami'de ramazan hazırlıkları başladı. Zaten Ulu Cami mekan itibariyle aşırı derecede yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olduğundan dolayı burada sürekli bakım ve onarımla ilgili çalışmalar olur." dedi.

        Şanlı, ramazan öncesi camideki hazırlıklara değinerek, şöyle konuştu:

        "Ramazan ayının gölgesinin üzerimize düşmesiyle Ulu Cami'de büyük bir hazırlık var. Ramazanı karşılama hazırlığı var. Bu hazırlıklar içinde camideki bütün elektrik aksamı, ses düzeninin gözden geçirilmesi, minarelerin ışıklandırılması, sesin rantabl hale getirilmesi hususunda çalışmalar var. Halılarımız her ramazana girerken yıkanır. Tertemiz bir şekilde Müslümanların hizmetine sunulur. Bursa Ulu Cami ramazan aylarında saat 24'e kadar açık. İnsanımız burada ibadetini yapıp Kur'an-ı Kerim okur. Bunun için yeteri kadar Kur'an-ı Kerim, yeteri kadar rahle koymak suretiyle hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz."

        Camide günde 3 defa koku giderici kullanıldığını belirten Şanlı, "Ramazana has olmak üzere büyük bir çapta temizlik yapılıyor. Gül suyu ve koku giderici sürekli atılmak suretiyle buradaki insanımızın rahat bir şekilde ibadet yapması sağlanıyor. Temizlik için derneğimize ait 15 çalışanımız var. Sabahın ilk saatlerinde göreve gelirler, sabah namazıyla temizlik yaparlar. Öğle namazı kılındıktan sonra temizlik olur. İkindi namazından sonra da temizlik yapılır ve sonrada bir arkadaşımız kalarak yatsı namazı bitinceye kadar buradaki temizlik ve diğer hizmetlere devam ederler." diye konuştu.

        Şanlı, kadın ziyaretçiler için başörtüsü, ferace ve eteklerin caminin üç kapısında da bulunduğunu ifade ederek, "Bunlar tek kullanımlık olup kullanıldıktan sonra kirli sepetine atılıp kuru temizlemede temizlendikten sonra tekrar getirip insanımızın hizmetine sunuluyor. Bunun için giriş çıkışlarda cami adabına uygun bir şekilde camimizi ziyaret ederlerse, başörtüsü, etek ve feracelerini alırlarsa cami adabına uymuş olurlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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