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        Bursa'da dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:55
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        Bursa'da dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir sitenin içinde bulunan dikiş atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle atölyede küçük çaplı hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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