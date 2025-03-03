Bursa'da dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir sitenin içinde bulunan dikiş atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle atölyede küçük çaplı hasar oluştu.
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