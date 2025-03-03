Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da evcil hayvanlar belediyenin mezarlığına defnediliyor

        Bursa'da hayvanseverler, yıllarca birlikte yaşadıkları can dostlarını, Osmangazi ilçesindeki mezarlıkta toprağa veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da evcil hayvanlar belediyenin mezarlığına defnediliyor
        ABONE OL

        Bursa'da hayvanseverler, yıllarca birlikte yaşadıkları can dostlarını, Osmangazi ilçesindeki mezarlıkta toprağa veriyor.

        Osmangazi Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezindeki 4 dönümlük alanı 17 yıl önce evcil hayvanlar için mezarlığa dönüştürdü.

        Buradan mezar yeri satın alarak ölen evcil hayvanlarını defneden vatandaşlar, can dostlarına olan sevgilerini mezar taşlarına kazıttırdıkları "Yaşattığın tüm güzellikler için teşekkür ederiz", "Annesinin asil ve güzel kızı, bir tanesi şapşikim", "Berduş", "Pamuk oğlanım", "Kara kızımız Nixy meleğimiz", "Zeytin'im annesinin mis kokulu kurabiyesi, seni çok özlüyorum" ve "Shakespeare evimin yakışıklısı" gibi yazılarla ifade ediyor.

        Bazı hayvanseverler ise mezar taşına küçük bir heykel ve kolye gibi eşyalar bırakıyor.

        Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, AA muhabirine, bu yıl itibarıyla mevcut mezar yerinin 2 dönüm daha genişletileceğini söyledi.

        Özdemir, mezarlıkta 1000'den fazla evcil hayvanın bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımız evde baktıkları, evcil hayvanlarını kaybettiklerinde defin yapabilecekleri bir yer olmamasından dolayı belediyemiz bu konuda bir hizmet sahası olarak evcil hayvan mezarlığını açtı. Bu gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç. Çünkü vatandaşlar yaklaşık 15 yıl boyunca evde baktıkları aileden biri olarak gördükleri canları kaybettiğinde onu öylesine paketleyip bir yere koymak yerine doğal olarak bir yerinin olmasını istiyorlar. Bununla ilgili geri dönüşlerimiz çok güzel, mezar sahipleri düzenli olarak her hafta, her ay bizleri ziyarette bulunuyor. Gelirlerken de mutlaka yanlarında kediler ve köpekler için mamalar getiriyorlar. Geri dönüşler de çok güzel. Biz de çok memnunuz bu hizmetten dolayı."

        Mezarlıkların haftanın 7 günü 10.30-12.00 ile 13.00-15.00 arasında ziyarete açık olduğunu anlatan Özdemir, "Bu hizmet duyuluyor ve duyuldukça talepler de artıyor. Çünkü burada hem vicdani olarak bakmak lazım bu işe. Pandemiyle beraber hayvan sahiplenme oranı da ülkemizde arttığı için doğal olarak bu hayvanlar yaşamlarını yitirdikten sonra defin işlemi gerekiyor ve bunun için de bir yer sahibi olmuş oluyorlar. Bu da çok güzel bir uygulama." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?

        Benzer Haberler

        Bursa'da dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Evcil hayvanlar için 2 bin 500 liraya özel mezar yeri; papağan da gömüldü t...
        Evcil hayvanlar için 2 bin 500 liraya özel mezar yeri; papağan da gömüldü t...
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa dava açıldı
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa dava açıldı
        Otizmli gençler Uludağ'da kamp yaptı
        Otizmli gençler Uludağ'da kamp yaptı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kayganlaşan yolda duramayan otomobil, kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile ç...
        Kayganlaşan yolda duramayan otomobil, kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile ç...