Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde ilçe merkezine seyir halinde olan 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.
Savrulan araç, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Hüseyin R. (28) ve yolcular M.S. (31) ile Aladdin M. (29) kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, Yasin D. (35) ve Şaban E. (28) ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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