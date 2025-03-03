Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Araçta sıkışan sürücü Hüseyin R. (28) ve yolcular M.S. (31) ile Aladdin M. (29) kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, Yasin D. (35) ve Şaban E. (28) ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.