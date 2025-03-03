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        Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:23
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        Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde ilçe merkezine seyir halinde olan 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

        Savrulan araç, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü Hüseyin R. (28) ve yolcular M.S. (31) ile Aladdin M. (29) kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, Yasin D. (35) ve Şaban E. (28) ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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