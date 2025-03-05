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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, olayın şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:40
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, olayın şüphelisi tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir kafede arkadaşlarıyla oturan Umut Baran T, yanına gelen A.Ç. (21) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç, tabancayla Umut Baran T'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Umut Baran T, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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