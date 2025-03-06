Bursa'da Yunus Emre Özel Programı "Aşk" konseri düzenlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Özel Programı "Aşk" temalı konser düzenlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Özel Programı "Aşk" temalı konser düzenlendi.
"Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef İhsan Özer yönetti.
Gecede sahne alan solistler, Yunus Emre'nin sevilen eserlerini seslendirdi.
Konserde Melihat Gülses, Hakan Aysev ve Ayfer Vardar aynı sahneyi paylaştı.
Yunus Emre beyitlerini okuyan Yetkin Dikinciler ise sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Konser, müzikseverler tarafından büyük alkış aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.