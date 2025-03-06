"Hayaletle Dans" oyunu Bursa'da sahnelendi
Bursa'da, Simon Williams'ın kaleme aldığı ve çevirisini Şükran Yücel'in üstlendiği "Hayaletle Dans" oyunu sahnelendi.
Bursa'da, Simon Williams'ın kaleme aldığı ve çevirisini Şükran Yücel'in üstlendiği "Hayaletle Dans" oyunu sahnelendi.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sergilenen oyunu Saydam Yeniay yönetti.
Simon Williams'ın kaleme aldığı ve çevirisini Şükran Yücel'in üstlendiği oyun, tiyatroseverler tarafından ilgiyle izledi.
Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.