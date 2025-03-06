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        Bursa'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu

        İnternet sitesinde gördüğü ilandaki arabayı almak için Ankara'dan Bursa'ya gelen kişi, "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:53
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        Bursa'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu
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        İnternet sitesinde gördüğü ilandaki arabayı almak için Ankara'dan Bursa'ya gelen kişi, "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Ankara'da yaşayan Seçkin Öztürk (41), bir internet sitesinde yayınlanan ilandaki aracı almak için satış ilanı veren kişiyle iletişime geçti.

        Karşısındaki kişiyle telefonla pazarlık yapıp 3,7 milyon liraya anlaşan Öztürk, işlemlerin hızlı yürümesi için bir arkadaşına vekalet verip aracı oto ekspertize gönderdi.

        İşlemler yapıldığı sırada Bursa'ya gelen Öztürk, satıcıyla noterde buluştu. Öztürk, noterde bulundukları sırada karşıdaki kişinin talebi üzerine 1 milyon 400 bin lirayı güvenli ödeme yöntemiyle yaptı.

        Öztürk, geri kalan 2 milyon 300 bin lirayı ise kendisine iletilen iki farklı banka hesabına transfer etti. Satıcının, gönderilen paranın banka hesaplarına düşmediğini öne sürmesi üzerine noterdeki satış işlemi gerçekleştirilemedi.

        Banka ile görüşüp havale yoluyla gönderdiği 2 milyon 300 bin liralık dekontu alan Öztürk, satıcıdan geri dönüş gelmeyince dolandırıldığını fark etti.

        İnternet sitesindeki ilanları tekrar kontrol edip aynı aracın asıl sahibinin farklı bir kişi olduğunu anlayan Öztürk, yaşadığı mağduriyetin ardından suç duyurusunda bulundu.

        Öztürk, AA muhabirine pazarlığı yaptığı kişiyle aracı getiren kişinin farklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bize şirket sahibi olduğunu söyledi. Muhasebecisini oto ekspertize gönderdiğini, çıkan sonuçların ardından süreci sürdüreceğini söyledi. Noterde şu an 1 milyon 400 bin lira bekliyor ama biz aracın devrini alamadık. Emniyete gittik, şikayetçi olduk. Bütün yazışmaları ortaya koyduk. Ankara'dan geldik bir hevesle. Para kazanmak kolay değil. Ama mağduriyetimiz çok fazla."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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