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        Küçük bir sermayeyle başladığı makine üretiminde 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da küçük bir sermayeyle, marangozluk makineleri üretimiyle sanayiye giren iş insanı Erol Özkayan, 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip 5 fabrikasıyla ağır metal sanayisinden savunma sanayisine kadar birçok alandaki üretimiyle 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:30
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        Küçük bir sermayeyle başladığı makine üretiminde 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor
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        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da küçük bir sermayeyle, marangozluk makineleri üretimiyle sanayiye giren iş insanı Erol Özkayan, 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip 5 fabrikasıyla ağır metal sanayisinden savunma sanayisine kadar birçok alandaki üretimiyle 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

        Ermaksan firmasıyla, 63 yılda 5 kıtada birçok alanda ihracat yapan makine üreticisi Özkayan, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Üretime başladığı alanlarda yaptığı AR-GE çalışmalarıyla yüzde 100 yerliliğe ulaşma hedefiyle üretimlerine devam eden firma, Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, 40 milimetre deniz topu Kaan, kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ve yerli üretim 3 boyutlu metal yazıcı gibi ürünleriyle öne çıkıyor.

        Firmasında sac işleme makineleri, eklemeli imalat ve optoelektronik alanlarında yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünler üreten Özkayan, dünyada farklı ülkelerin başını çektiği sektörlerde, rekabetin ivmesini Türkiye'den yana çeviriyor.

        Nitelikli üretimle yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayan Özkayan, gelecekte daha fazla yerli üretimle, teknolojinin yön vereni olmayı hedefliyor.

        - Küçük bir dükkanda başlayan üretim dünyaya açıldı

        Özkayan, AA muhabirine, Ermaksan'ı 1962 yılında küçük bir sermayeyle bir dükkanda kurduğunu söyledi.

        Geride bıraktığı 63 yılda birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Özkayan, "Aradan 60 küsur yıl geçti. Bugün geldiğimiz noktada 5 kıtada 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

        Hem makine hem de nitelikli ürünler ürettiklerini vurgulayan Özkayan, şunları kaydetti:

        "Sanayi makineleri üretiyoruz, 10 yıl evvel de savunma sanayisine girdik. Şu anda 5 fabrikamız var, ayrı ayrı branşlarda çalışıyor, 100 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Bu ana fabrika 45 bin metrekare büyüklüğünde. Tam bir ağır sanayi fabrikası, sanayi makineleri üretmeye devam ediyoruz. Bir yandan da ihracata devam ediyoruz. Bir AR-GE merkezimiz var, orada da lazer teknolojileri konusunda çalışıyoruz, diyot ve çip üretimi yapıyoruz. Şu anda askeri tipte beş kilovata kadar çıktık. Durmadan çalışıyoruz ve daha ilerilere doğru çalışmalar devam edecek."

        10 yıl önce girdikleri savunma sanayisinde önemli yerlere geldiklerini aktaran Özkayan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "AR-GE merkezimizde bambaşka birimler var, onlar üretiyor. Savunmaya topları yapan fabrika ayrı şeyler üretiyor. Eklemeli imalat var, bu ana fabrikada da yani onlarca çeşitli makineler var. Biraz da bendeki cesaret bu. Nasıl söyleyeyim, lazer mi biliyorduk, bilmiyorduk ama 'ben bunu yaparım' diyerek işe girdik ve yaptık. Bu biraz da kendime güvenden geliyor. Çok uzun yılların tecrübesi var, kararları hala ben veriyorum. Yönetim Kurulu Başkanı benim, her şey benden sorulur, 84 yaşına geldim. Ülkem için, devletim için çalışıyorum, Allah bize bu canı verdikçe çalışmaya devam edeceğim. Benim bütün hayatım fabrikalarımda geçiyor, tatilim de istirahatim de burası."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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