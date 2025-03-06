Küçük bir sermayeyle başladığı makine üretiminde 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da küçük bir sermayeyle, marangozluk makineleri üretimiyle sanayiye giren iş insanı Erol Özkayan, 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip 5 fabrikasıyla ağır metal sanayisinden savunma sanayisine kadar birçok alandaki üretimiyle 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Ermaksan firmasıyla, 63 yılda 5 kıtada birçok alanda ihracat yapan makine üreticisi Özkayan, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Üretime başladığı alanlarda yaptığı AR-GE çalışmalarıyla yüzde 100 yerliliğe ulaşma hedefiyle üretimlerine devam eden firma, Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, 40 milimetre deniz topu Kaan, kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ve yerli üretim 3 boyutlu metal yazıcı gibi ürünleriyle öne çıkıyor.

Firmasında sac işleme makineleri, eklemeli imalat ve optoelektronik alanlarında yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünler üreten Özkayan, dünyada farklı ülkelerin başını çektiği sektörlerde, rekabetin ivmesini Türkiye'den yana çeviriyor.

Nitelikli üretimle yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayan Özkayan, gelecekte daha fazla yerli üretimle, teknolojinin yön vereni olmayı hedefliyor.

- Küçük bir dükkanda başlayan üretim dünyaya açıldı

Özkayan, AA muhabirine, Ermaksan'ı 1962 yılında küçük bir sermayeyle bir dükkanda kurduğunu söyledi.

Geride bıraktığı 63 yılda birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Özkayan, "Aradan 60 küsur yıl geçti. Bugün geldiğimiz noktada 5 kıtada 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

Hem makine hem de nitelikli ürünler ürettiklerini vurgulayan Özkayan, şunları kaydetti:

"Sanayi makineleri üretiyoruz, 10 yıl evvel de savunma sanayisine girdik. Şu anda 5 fabrikamız var, ayrı ayrı branşlarda çalışıyor, 100 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Bu ana fabrika 45 bin metrekare büyüklüğünde. Tam bir ağır sanayi fabrikası, sanayi makineleri üretmeye devam ediyoruz. Bir yandan da ihracata devam ediyoruz. Bir AR-GE merkezimiz var, orada da lazer teknolojileri konusunda çalışıyoruz, diyot ve çip üretimi yapıyoruz. Şu anda askeri tipte beş kilovata kadar çıktık. Durmadan çalışıyoruz ve daha ilerilere doğru çalışmalar devam edecek."

10 yıl önce girdikleri savunma sanayisinde önemli yerlere geldiklerini aktaran Özkayan, sözlerini şöyle tamamladı: