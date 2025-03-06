Bilecik'te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tır, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tır, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı.
Bozüyük'ten İnegöl istikametinde seyreden K.A. idaresindeki 16 ZV 434 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametine yaklaşık 3 saat kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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