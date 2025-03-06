Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bilecik'te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tır, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tır, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Bozüyük'ten İnegöl istikametinde seyreden K.A. idaresindeki 16 ZV 434 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Ankara istikametine yaklaşık 3 saat kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı

        Benzer Haberler

        2'nci kattaki daire yandı
        2'nci kattaki daire yandı
        2 katlı binanın üst katındaki daire yandı
        2 katlı binanın üst katındaki daire yandı
        Konteyner yüklü TIR, devrilip karşı yöne geçti
        Konteyner yüklü TIR, devrilip karşı yöne geçti
        Küçük bir sermayeyle başladığı makine üretiminde 120'den fazla ülkeye ihrac...
        Küçük bir sermayeyle başladığı makine üretiminde 120'den fazla ülkeye ihrac...
        Yörük oyunlarının "ikinci sesi": Tongurdaklı kaşık
        Yörük oyunlarının "ikinci sesi": Tongurdaklı kaşık
        Bursa'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılı...
        Bursa'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılı...