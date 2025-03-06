Bursa Nilüfer Göz Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ertürk, glokom hastalığında erken tanı ve tedavinin önemine dikkati çekti.

Göz Vakfı Nilüfer Göz Merkezince 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, halk arasında göz tansiyonu (karasu hastalığı) olarak bilinen glokomun dünyada körlük nedenleri arasında katarakttan sonra ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Glokomda tanı ve takibin çok önemli olduğunu kaydeden Ertürk, glokomun son safhaya kadar belirti vermeyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Glokomun yakın aile bireyinde bulunmasının birinci derecede risk faktörü kabul edildiğini kaydeden Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kişinin gözünün tolere edebileceğinden daha fazla olan göz içi basıncının (GİB) meydana getirdiği hasar olarak tanımlanabilir veya görme ağ tabakası (retina) hücrelerinin kaybının az veya çok oranda GİB yüksekliğinden etkilenerek yaşa bağlı harabiyetin üzerinde olması halinde ortaya çıkan patolojik tablo olarak da ifade edilebilir. Sinir liflerindeki kayba bağlı olarak görme siniri giderek zayıfladığından sonunda görme kaybı oluşur. Hastalıkta görme alanının daralması nedeniyle borudan bakar gibi bir görüntü oluşur. Glokom olguların çok büyük bir çoğunluğunda GİB yüksek olmakla beraber bir kısım olguda GİB normal kabul edilebilir sınırlar içinde olmasına rağmen yine de bu glokoma özel bulguların gözlenebilmesi söz konusu olabilmektedir."

Ertürk, tedavi yapılmadığı takdirde görme alanında daralmanın ilerleyici olduğunu belirterek, "Bu safhada görme halen çok iyi olabilir, ancak kişi borudan bakar gibi bir görüşe sahiptir. Görme, hastalığın en son safhasında bozulur." ifadesini kullandı.

Ertürk, glokomun tedavi sürecinde hastanın kısa ve orta vadede kendisinin fark edebileceği bir iyileşmenin söz konusu olmadığını belirterek hastaların düzenli aralıklarla takiplerinin son derece önemli olduğuna dikkati çekti.