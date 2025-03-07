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        Bursa'da eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:00
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        Bursa'da eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu müşteki sanık Tolga Ergün bulunduğu cezaevinden, müşteki sanık Yiğit S. de İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Efendi D, davanın ikinci celsesinde duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Köksal Akça ve Mertcan Akça'nın yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, 2023 yılında meydana gelen kavgada Köksal Akça'nın darbedilmesiyle ilgili Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın, bu dosyayla birleştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

        Söz verilen Tolga Ergün, olay tarihinde Köksal Akça'ya vurmadığını, sadece iteklediğini ileri sürerek beraatini talep etti.

        Köksal Akça'ya dokunmadığını iddia eden Yiğit S. de Mertcan ve Köksal Akça'nın olaydan sonra hemen teslim olmadığını anımsatarak, "Alınan darp raporunun olaya ilişkin olduğunu düşünmüyorum." dedi.

        Söz konusu alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Efendi D. ise olay günü kavgayı görünce müdahale etmek üzere yöneldiğinde ateş edildiğini belirterek, "Kurşun sol ayağıma geldi. Kavganın nasıl başladığını, kimin kime vurduğunu görmedim. Son baktığımda Mertcan'ın ateş ettiğini gördüm. Şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.

        Davaya, bir önceki celsedeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça'nın annesi, Köksal Akça'nın da eşi olması nedeniyle mirasçı olarak katılan Elif Akça, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

        Akça, müşteki sanık Tolga Ergün'ün babasının, hakkı olmadığı halde mahkemede dinlendiğini, bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu.

        Yaşanan olaydan sonra defalarca tehdit edildiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Akça, Tolga Ergün ve Yiğit S'den şikayetçi olduğunu dile getirdi.

        Cumhuriyet savcısı, müşteki sanıklar Tolga Ergün ve Yiğit S'nin, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, Mertcan ve Köksal Akça'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle de davalarının düşürülmesini istedi.

        Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 22 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

        Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması için taraflar, 13 Aralık 2024'te adliyeye gelmişti.

        Duruşma salonunda sanık avukatının beyanları alınırken, kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

        Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan Akça ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti. Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit olmuştu.

        Olayın ardından gözaltına alınan Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K. ve Mehmet Ç'ye ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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