Bursa'da eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu müşteki sanık Tolga Ergün bulunduğu cezaevinden, müşteki sanık Yiğit S. de İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Efendi D, davanın ikinci celsesinde duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Köksal Akça ve Mertcan Akça'nın yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, 2023 yılında meydana gelen kavgada Köksal Akça'nın darbedilmesiyle ilgili Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın, bu dosyayla birleştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Söz verilen Tolga Ergün, olay tarihinde Köksal Akça'ya vurmadığını, sadece iteklediğini ileri sürerek beraatini talep etti.

Köksal Akça'ya dokunmadığını iddia eden Yiğit S. de Mertcan ve Köksal Akça'nın olaydan sonra hemen teslim olmadığını anımsatarak, "Alınan darp raporunun olaya ilişkin olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Söz konusu alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Efendi D. ise olay günü kavgayı görünce müdahale etmek üzere yöneldiğinde ateş edildiğini belirterek, "Kurşun sol ayağıma geldi. Kavganın nasıl başladığını, kimin kime vurduğunu görmedim. Son baktığımda Mertcan'ın ateş ettiğini gördüm. Şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.

Davaya, bir önceki celsedeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça'nın annesi, Köksal Akça'nın da eşi olması nedeniyle mirasçı olarak katılan Elif Akça, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Akça, müşteki sanık Tolga Ergün'ün babasının, hakkı olmadığı halde mahkemede dinlendiğini, bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu.

Yaşanan olaydan sonra defalarca tehdit edildiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Akça, Tolga Ergün ve Yiğit S'den şikayetçi olduğunu dile getirdi.