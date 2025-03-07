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        Bursa'da kadınların maçında dostluk kazandı

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilen dostluk maçında kadınlar, sahada hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:09
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        Bursa'da kadınların maçında dostluk kazandı
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        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilen dostluk maçında kadınlar, sahada hünerlerini sergiledi.

        BESOB tarafından "Sahada ve hayatta omuz omuza" temasıyla, Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi'nde organize edilen etkinlikte, kuaför, terzi, servis şoförü, emlak danışmanı, memur gibi çeşitli meslek gruplarından 14 kadın, dostluk maçı yaptı.

        Sahada mücadele eden kadınlara, aileleri ve iş arkadaşları da tribünlerden destek verdi. "Kadın sahaya çıkarsa herkes kazanır" sloganıyla yapılan karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

        BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Etkinliğe, BESOB'a bağlı çeşitli meslek gruplarından kadınların katıldığını belirten Bilgit, "Karşılaşmada oynayan kadınlarımızdan kuaför, terzi, emlakçı, şoför olanlar var. Sloganımızda da söylediğimiz gibi kadın sahada olursa herkes kazanır. Her anlamda sahada olmak; otobüste, tarlada, uçakta olmak yani kadın sahada çalıştığı zaman her meslek kolunda çok daha başarılı olacağız. Ülke olarak hem iktisadi anlamda gelişeceğiz hem de kadınlarımız gayri safi milli hasılaya çok değer katacaklardır." diye konuştu.

        Karşılaşmada forma giyen servis şoförü Ecem Şen, baba mesleği olan servisçiliği kendisinin devam ettirdiğini ve 4 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. BESOB Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Kadınlar her zaman her yerde olmalı. Bir kadın istedikten sonra yapamayacağı bir şey asla yoktur." dedi.

        Yenişehir ilçesinde 26 yıldır kuaförlük yapan Özlem Üstün de kadınların her alanda olması gerektiğini vurgulayarak "Kadınlar her alanda aktif olmalı. Heyecanlı bir maçtı. Gol yedik ama olsun yine de başarılı olduk. Kazanan dostluk, kazanan kadının gücü." diye konuştu.

        BESOB'un Dijital Gelişim Ofisi'nde çalışan ve karşılaşmada forma giyen sosyal medya danışmanı Ceylan Alataşlı ise böylesine güzel ve anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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