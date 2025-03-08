Bursa'da temizlik işçilerinden oluşan orkestra ilk konserini verdi

Solistler, "Çöpçüler", "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları", "Nasıl Geçti Habersiz" ve ""Gel Gör Aşk Beni Neyledi" gibi eserleri seslendirdi.

Gecede sahne alan solistler, pop, arabesk ve halk müziklerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

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