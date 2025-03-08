Bursa'da temizlik işçilerinden oluşan orkestra ilk konserini verdi
Bursa'da Osmangazi Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası ilk konserini verdi.
Bursa'da Osmangazi Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası ilk konserini verdi.
Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, orkestra üyelerinin aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan solistler, pop, arabesk ve halk müziklerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Solistler, "Çöpçüler", "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları", "Nasıl Geçti Habersiz" ve ""Gel Gör Aşk Beni Neyledi" gibi eserleri seslendirdi.
Konser sonunda vatandaşları selamlayan orkestra uzun süre ayakta alkışlandı.
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