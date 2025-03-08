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        Bursa'da "Ümmet İftarı" programı düzenlendi

        Bursa İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen "Ümmet İftarı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:43
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        Bursa'da "Ümmet İftarı" programı düzenlendi
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        Bursa İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen "Ümmet İftarı" gerçekleştirildi.

        Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Yer sofrası kurularak yapılan programa katılanlar hurma, su, çorba ve zeytinle iftar yaptı.

        İftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        HH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

        Program iftarın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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