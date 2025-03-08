Bursa'da "Ümmet İftarı" programı düzenlendi

HH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Yer sofrası kurularak yapılan programa katılanlar hurma, su, çorba ve zeytinle iftar yaptı.

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