Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Osmangazi Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Barış Kadın Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle Hanlar Bölgesi'ne yürüdü.

Hanlar Bölgesi'nde grup adına Osmangazi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, açıklamada bulundu.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Nazlı Ünalan'ın konuşmalarından sonra kutlama Barış Kadın Bandosu konseri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.