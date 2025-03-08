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        Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

        Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:12 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:26
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        Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı
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        Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Osmangazi Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Barış Kadın Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle Hanlar Bölgesi'ne yürüdü.

        Hanlar Bölgesi'nde grup adına Osmangazi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, açıklamada bulundu.

        Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Nazlı Ünalan'ın konuşmalarından sonra kutlama Barış Kadın Bandosu konseri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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