Mudanya'da Kadın Eşitlik Merkezi açıldı

Kadın Eşitlik Merkezi'nin açılışına CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Mine Dalgıç, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulan "Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nı da imzalayan Mudanya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm politikalarına dahil edeceğini taahhüt etti.

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